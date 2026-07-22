Bölgenin kültürel mirasını yaşatılması ve üzüm ve üzümden yapılan ürünlerin tanıtılması amacıyla her yıl düzenlenen festival, 9 Ağustos’a kadar sürecek.

Altı gün sürecek festivalde, üzüm ve üzümden yapılan geleneksel ürünlerin sunulduğu stantlar, halk dansları gösterileri, konserler, yarışmalar, çeşitli etkinlikler yer alacak.

Festivalin açılışı, saat 19.00’da başlayacak kortejin ardından saat 20.30’da Mehmeçik Festival Alanı’nda yapılacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Festival Komitesi üyeleriyle birlikte, bugün Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında festival programı hakkında bilgi verdi.

- “Mehmetçik Üzüm Festivali, üretimin, kültürün, dayanışmanın ve birlikteliğin buluşma noktası”

Basın toplantısında konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu, bu yıl 64’üncüsü düzenlenecek Mehmetçik Üzüm Festivali’nin KKTC’nin en köklü kültürel organizasyonları arasında yer aldığını belirterek, festivalin üretimin, kültürün, dayanışmanın ve birlikteliğin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin; toprağın bereketine emek veren üreticilerin, kültürünü yaşatan insanların ve geleneklerini geleceğe taşıyan gençlerin festivali olduğunu söyleyen Tuğlu, festivalin üzümün bereketini yalnızca sofralara değil, kültüre, ekonomiye ve turizme de taşımayı amaçladığını ifade etti.

- Üzüm ve üzümden yapılan ürünler ziyaretçilerle buluşacak

Tuğlu, Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı'nda bölgenin yerli üreticilerinin üzüm ve üzümden yapılan geleneksel ürünlerinin ziyaretçilerle buluşacağını söyledi. Festivalde ayrıca Büyükkonuk Eko Turizm Derneği üyeleri, Çayırova Lefkara Evi üreticileri ile belediyenin KeçAda ve KozAda projelerinde yer alan kadın üreticilerinin ürünlerinin de sergileneceğini kaydetti.

- 9. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali… Meksika, Türkiye, Bulgaristan ve Filistin’den halk dansları ekipleri

Festivalin uluslararası kimliğine de işaret eden Tuğlu, 9. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında Meksika, Türkiye, Bulgaristan ve Filistin’den halk dansları ekiplerini bölgede ağırlayacaklarını belirtti. Uluslararası ekiplerin yanı sıra Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun da sahne alacağını kaydetti.

-Festival 4 Ağustos’ta kortej yürüyüşüyle başlayacak… Zeynep Bastık sahne alacak

Tuğlu, festival kapsamında yer alacak diğer etkinliklerle ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, 4 Ağustos’ta kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başlayacak festival boyunca Kıbrıs Gecesi, halk dansları gala gecesi, çocuk etkinlikleri, sahne şovları, cimnastik ve akrobasi gösterileri, yerli sanatçıların sunumu ile 80'ler ve 90'lar konseptli müzik gecesi gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Ayrıca, Grup Otantik ve Murat Çığ ile Türkiye'den Zeynep Bastık da konser verecek.

Festival kapsamında, Mini Duatlon, Uluslararası Güreş Turnuvası (KKTC, Türkiye ve Kosova), Futbol Akademi Turnuvası (Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Futbol Akademisi–1461 İskele Trabzon–Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar Türk Spor Kulübü), Voleybol Turnuvası ve Tavla Turnuvası düzenlenecek.

Ayrıca geleneksel "Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması" ile üzümün Kıbrıs mutfağındaki yeri ve kültürel mirasın yaşatılması ön plana çıkarılacak.

Tuğlu, festivalin yerli üreticiye ekonomik katkı sağlayan, bölge esnafına hareket kazandıran, turizmini destekleyen, kültürü tanıtan ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli bir kalkınma projesi olduğunu vurguladı. Dünyanın birçok şehrin kültürüyle markalaşmaya çakıştığını ifade eden Tuğlu, “Biz altmış dört yıllık güçlü geçmişimizden aldığımız ilhamla bu mirası daha ileriye taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Tuğlu, bu yılki festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve sponsorlara teşekkürlerini de sundu.