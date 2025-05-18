Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, genç müzisyenlerin sahne aldığı “Atatürk’le Yeniden Doğmak 2. Gençlik Konseri” dün akşam Lefkoşa Büyük Han’da gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimoğlu’nun da katıldıkları geceye halkın ilgisi de büyüktü.

Gece, Şef Ersin Kaşif yönetimindeki 40 kişilik Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası’nın İstiklal Marşı’nı çalması ile başladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gecede yaptığı konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gecede, genç sanatçılar ile bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Ataoğlu, ülke gençliğine, sanata ve kültüre verdikleri değeri anımsatarak, “25 yıldan beridir, yandığı şekliyle bırakılan Devlet Tiyatroları binasını çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak, ülke sanatının ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız” dedi.

Ataoğlu, tüm gençlerin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, böylesi güzel etkinliklerin devam ederek gençlerin sanatla iç içe kalmalarını sağlamaya devam edeceklerini belirterek, 1gençlerimize güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Geceye katkı koyan değerli müzisyenlere ve geceye katkı koyanlara teşekkür eden Ataoğlu, böylesi etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimoğlu da yaptığı konuşmasında, her geçen yıl etkinliklerin artarak gelişerek devam ettiğini belirtterek, gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.



Konuşmaların ardından, Şef Ersin Kaşif yönetimindeki 40 kişilik Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası ile Şef Erkan Dağlı yönetimindeki Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu’nun 22 korist ile ortaya koydukları muhteşem konsere geçildi.

Konserde ayrıca Göç-Taş dansçıları da danslarıyla eşlik ettiler.