Turizm Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KTTO Konferans Salonunda, “KKTC Gelecek Vizyonu ve Yapay Zekâ” temasıyla gerçekleştirilen konferansta; akademi, kamu, savunma sanayisi ve özel sektörden uzman isimler yapay zekânın bugünü ve geleceğini ele aldı.

Konferansta konuşan Ataoğlu, yapay zekânın artık yalnızca teknolojik bir gelişim alanı olmadığını, eğitimden turizme, çevreden kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanında dönüştürücü bir güç haline geldiğini belirtti.

Ataoğlu konuşmasında, “KKTC olarak dijital dönüşüm sürecini yakından takip ediyor, gençlerimizi ve kurumlarımızı geleceğin teknolojilerine hazırlamayı hedefliyoruz. Yapay zekâ alanında gerçekleştirilen bu tür uluslararası organizasyonlar, ülkemizin bilimsel gelişimine ve vizyonuna önemli katkılar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ile teknoloji alanındaki kurumların iş birliğinin önemine dikkat çeken Ataoğlu, gençlerin yapay zekâ ve bilişim alanlarında kendilerini geliştirmelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.