Ziyaret kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. Müdürü Cenk Akın'dan mahalle ve yapılan aktiviteler hakkında bilgi alan Bakan Ataoğlu, daha sonra mahalle içerisinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Evi ve Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, RF Tataristan ve RF Başkortostan evleri ile Ebu Nasr El Farabi Evi'ni gezdi.

KKTC Kültür Evi'nde, bölgeye has el işlemesi örtüleri, özel üretim sabunları, tarihi buğday orakları, su kabağından çalgılar, el yapımı hasır sepetler, süpürgeler ve değişik süs eşyaların sergilendiği evin bahçesine KKTC'ye özgü kültürel değerleri yansıtan bir maket yapılması da kararlaştırıldı.

Ataoğlu KKTC Kültür Evi için bakanlık olarak yenileme çalışması yapacaklarını ve ülkemiz kültürünü yansıtan objelerin artırılacağını ifade ederek, orayı ziyaret eden tüm misafirlerin Kıbrıs Türk kültürünü hisseteceği bir ortamın yaratılacağını söyledi.