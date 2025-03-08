Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlarımız, toplumun temel yapı taşı, ailelerimizin mimarı ve geleceğimizin en büyük güvencesidir. Onların emeği, sevgisi ve fedakârlıklarıyla şekillenen bir dünyada yaşıyoruz.

Kadınlarımız, eğitimden bilime, sanattan siyasete, spordan iş dünyasına kadar her alanda büyük başarılara imza atarak, toplumumuzun ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Üstlendikleri her sorumluluğu başarıyla yerine getiren kadınlarımızın, gelecekte de daha güçlü ve etkin bir şekilde varlık göstermeleri en büyük temennimizdir.

Kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği değeri görmesi, fırsat eşitliği içinde var olması ve emeklerinin karşılığını alması en büyük temennimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayattaki rollerini güçlendirmek adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.

Bu anlamlı günde, başta ülkemizin güçlü ve emekçi kadınları olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlarımızın her zaman daha güçlü, daha eşit ve daha özgür bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim"