Ataoğlu mesajında, kadınların toplumun temel direklerinden biri olduğunu belirterek, hayatın her alanında emekleri, üretimleri ve fedakârlıklarıyla büyük katkı sağlayan tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer almasının toplumların gelişimi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, özellikle kadın girişimcilerin ülke ekonomisine değer kattığını ifade etti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımızın emeği, azmi ve üretkenliği toplumumuzun geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biridir. Özellikle girişimci kadınlarımızın ortaya koyduğu başarılar, hem ekonomik kalkınmaya hem de toplumsal gelişime önemli katkılar sağlamaktadır.

Kadınların her alanda daha güçlü, daha görünür ve daha etkin olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”