KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın 24. Dönem Olağan Genel Kurulu, 07.03.2026 Cumartesi günü KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Bora Tüccaroğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Divan Sekreterliği görevlerini Ali Candemir ve Sertaç Savim üstlendi.

Faaliyet Raporu’nun okunması sonrasında Mali Rapor okunup aklandı.

Esat Gürhan’ın Bilgisayar Mühendisleri Odası’na Başkan seçildiği Genel Kurul’da, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Umur Yılmaz, Togan Çakmak, Meryem Erbilek ve Cem Kalyoncu, Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Ali Tüzel ve Çağın Sözgen seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine de Hatice Özsaltık ve Hasan Sarper getirildi.