Etkinlikte Les Ambassadeurs Hotel & Casino Genel Müdürü Ercan Turhan ile otelde görev yapan kadın çalışanlar bir araya geldi. Programda konuşan Turhan, kadınların iş hayatındaki emeğine ve toplumsal hayattaki önemli rolüne dikkat çekerek, kadın çalışanların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadınların kurumun başarısındaki katkısının büyük olduğunu ifade eden Turhan, “Kadın çalışanlarımızın özverili çalışmaları, misafir memnuniyetinin sağlanmasında ve kurum kültürümüzün gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Tüm kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Genel Müdür Ercan Turhan ve kadın çalışanlar birlikte hazırlanan pastayı keserek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çalışanlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino Yönetim Kurulu Başkanı Özge Taşker Falyalı, kadın çalışanların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayarak kadınların iş hayatındaki varlığının güçlenmesinin önemine dikkat çekti.