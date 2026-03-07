Gardiyanoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kadın; emeğin, üretimin, merhametin ve toplumsal gücün en güçlü temsilcisidir. Bir toplumun kalkınması, gelişmesi ve geleceğe güvenle yürümesi kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmasıyla mümkündür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttüğüm dönemde, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılması için önemli adımlar attık. Kadın istihdamını teşvik eden ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayan birçok projeyi hayata geçirdik.

Bu kapsamda, kadınlara yönelik yüzde yüz prim desteğini hayata geçiren ilk bakanı olmanın gururunu yaşıyorum. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engelleri kaldırmak için de cesur ve somut adımlar attık.

Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyen işveren kadınlara yönelik yeni destek modelleri oluşturduk. Sele sepet ve balık ağı örücülüğü ve Karpaz dokumacılığı gibi geleneksel üretim alanlarını meslek edinerek kendi işini kuracak kadınlara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretin belirli oranında destek sağlanması ve beş yıl boyunca sosyal güvenlik desteği verilmesi yönünde önemli bir çalışmayı hayata geçirdik.

Çünkü biz biliyoruz ki; kadın üretirse ekonomi güçlenir, kadın güçlenirse toplum güçlenir.

Kadınların sadece bir gün değil, yılın her günü desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadına yönelik şiddetin olmadığı, kadınların özgür, güçlü ve eşit bireyler olarak hayatın her alanında yer aldığı bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; emeğiyle, bilgisiyle, sevgisiyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum."