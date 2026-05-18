Ataoğlu mesajında, müzelerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en önemli kültürel miras alanları olduğunu vurgulayarak, toplumların tarihini, kimliğini ve kültürel değerlerini yaşatan müzelerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının zengin tarihini ve kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, Bakanlık olarak ülkedeki müzelerin geliştirilmesi, korunması ve daha fazla ziyaretçiye ulaşması adına çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Müzelerin yalnızca geçmişe ait eserlerin sergilendiği alanlar olmadığını kaydeden Ataoğlu, aynı zamanda eğitim, kültür ve sanatın buluşma noktaları olduğunu belirterek, özellikle gençlerin müzelere olan ilgisinin artırılmasının önemine işaret etti.

Ataoğlu mesajının sonunda, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı koyan tüm çalışanların Müzeler Haftası’nı kutlayarak, halkı müzeleri ziyaret etmeye davet etti.