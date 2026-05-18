İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Mağusa Belediyesi’nin batırılması konusunda yasal mevzuata aykırılık olup olmadığını sorgulayarak, böyle bir durum yoksa suç yöneltilmemesi gerektiğini belirtti. Belediyelerin talep ettiği su parası miktarlarını da eleştiren Oğuz, “Su satarak belediye başkanlığı yapılmaz” dedi.

Gündem Kıbrıs, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’ya İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un açıklamalarını sorarak, belediyelerin su parası fiyatlandırmalarını sordu. Bakırcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Suyun belirli bir fiyatı olmak zorundadır. Herkes kafasına göre davranmamalıdır. Ama her belediyenin de kendi coğrafik şartları ve planlamaları vardır. Dolayısıyla su fiyatları farklılık arz edebilir. Biz kırsal bir bölgeyiz, dolayısıyla insanlara çok yüksek fiyatlar zaten sunamayız. Ama bu suyun sadece alış fiyatına bakmak da doğru değildir. Çünkü buraya bağladığınız işçiler var, ekipmanlar var ve sürekli arızalar var. Bir denge halinde olmalıdır. Bizim burada halka verdiğimiz suyun fiyatı 43 TL’dir. Bu da tam başa baş bir rakamdır. Evet suyu 24 TL’ye alıyoruz ama patlaklardan olan kaçaklar oluyor ve bunların sürekli masrafları oluyor. Altyapılar ne yazık ki eskidi. Dolayısıyla biz kâr amaçlı değil ancak suyun sürekli şekilde idame edilmesi ve vatandaşa ulaşması açısından bu fiyatı belirledik ve doğrultuda ilerliyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında Bakırcı, su faturalarına eklenen hizmet resmi vergiler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, “Hizmet resmi olarak koyduğumuz vergiler vardır. Bunlar çöp hizmetlerinin, çevre düzenlemelerinin kesintisiz devam etmesi açısından önemlidir. Biz kırsal bir bölge olmamız ve burada yaşayan insanların gelir düzeyinin düşük olmasından dolayı adadaki en düşük su parası miktarı olan belediyelerden biriyiz. Bu da coğrafik şartların getirdiği bir olaydır. Zorlanıyor muyuz? Evet zorlanıyoruz. Çünkü gelirler nüfus ile doğru orantılıdır. Bizdeki nüfus belli ancak adada en büyük yüzölçümüne sahip belediyeyiz. O nedenle hem insanları incitmeden hem belediyeyi zarar sokmadan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakırcı, “Herkesin kendisine göre bir düşüncesi olabilir ancak şuandaki yasa çerçevesinde zaten oranlar bellidir. Oran aralıkları yasada bulunuyor. Miktarı yüksek olan belediyeler de bu oran içerisinde rakamlarını tutmuştur. Bu düzenleme yapılabilir mi? Bu meclisin elinde olan bir şeydir. Ancak belediyelerle istişare içerisinde yapılması en doğrusu olacaktır. Çünkü belediyelerin de kendine göre haklı sebepleri vardır. Bu fiyatlar konularak belki de bütün altyapıyı yeniden planlıyor olabilirler. Bu düzenlemelerin belediyeler ile konuşularak yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.