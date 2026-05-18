Ertuğruloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 107’nci yılının ve 19 Mayıs’ın Anavatan Türkiye ile birlikte tek yürek olarak gurur ve coşku içinde kutlandığını kaydetti.

Atatürk’ün “Ya istiklal ya ölüm” diyerek başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın, Türk milletinin egemenliğinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya kararlı bir şekilde gösterdiğini ifade eden Ertuğruloğlu, 19 Mayıs ruhunun Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olduğunu söyledi.

“Atatürk’ün bugünü bayram olarak emanet ettiği gençlik, KKTC’nin geleceğinin teminatı ve en kıymetli hazinesidir. Kıymetli gençlerimizin, emanet aldıkları genç devletimizi, daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına olan inancım tamdır.” diyen Ertuğruloğlu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı; gençlerin ve halkın bayramını kutladı.