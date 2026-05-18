Gündem Kıbrıs Özel Haber

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ejder Aslanbaba, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Elimizden geleni yapacağız”

Siyasete dönüşü ile ilgili olarak konuşan Ejder Aslanbaba, “Ben zaten 2018 yılından bu yana Yeniden Doğuş Partisi’ndeydim ve partiden hiç ayrılmadım. İşlerimden dolayı siyasete ara vermiştim. Ancak tekrardan siyasete dönmemi sağlayan çocukluk arkadaşım YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz’ın ikna edişinden dolayı tekrar siyasete döndüm ve faal olarak çalışmaya başladım. Genel başkan bana yerel yönetimlerden ve turizmden sorumlu olacağım bir görev verdi. Biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.

Aslanbaba Genel Seçimde aday olacak mı?

Konuşmasının devamında genel seçimde aday olup olmayacağının sorulması üzerine Aslanbaba, “Şu anda öyle bir niyetim yok ama eğer partim bir görev verirse severek yapacağım. Ama bunun dışında başka bir görev verilirse onu yapacağım” ifadelerini kullandı.

Aslanbaba’dan iddialara yanıt: Ben rüşvet almadım. Bana verileni meclis başkanına verdim.

Aktif siyasete dönmesinin ardından sosyal medya üzerinden çeşitli iddiaların ortaya atılması ve eski meclis görüntüleri üzerinden birtakım spekülasyonların yeniden gündeme gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aslanbaba, “Bunların tekrardan gündeme gelmesiyle yeniden popüler oldum. Yorum yapılırken düzgün yorum yapılırsa saygı duyarım ama sövüp sayma gibi durumlar hiçbir zaman hoş bir şey değil. O zaman UBP’den ayrıldık 7 arkadaşla birlikte DP’ye katılacaktık. Hepimiz de o dönem aday olacaktık. Ancak Serdar Denktaş önce her şey tamam dedi. Ancak daha sonra seni aday yapmayacağım dedi. Bana başka teklifler geldi. Bu durum da bana uhde oldu. Ses kayıtlarını ve görüntülerini aldım. Bana teklif ettikleri parayla meclise gelerek, meclis başkanına şu insanlar bana bunu verdi. Nedense herkes benim rüşvet aldığımı sandı ama ben . O zamanın ana muhalefet ve diğer partileri azınlık hükümeti kurup birkaç bakanlık almak için benim sesimi kestiler. Halbuki o zaman bunun üzerine gitselerdi şu anda ortada rüşvet olayları olmayacaktı” dedi.

Konuşmasının devamında Aslanbaba, “O beni eleştirenler yüreği yiyorsa canlı yayında konuşalım. Siyasete hata yaptım mı? Evet yaptım. Ama birini dolandırdığımı, kandırdığımı gördüler mi? Yalancılığımı gördüler mi? Birinden rüşvet aldığımı gördüler mi? Ben o parayı aldım ve meclis başkanına verdim ve veren kişileri de söyledim. Şu anda beni eleştirenler kim verdi diye sormadı. Veya o verenlere neden verdiniz diye gidip sormadılar. Ben rüşvet almadım. Bana verileni meclis başkanına verdim. Rüşvet almak da teklif etmek de suçtur. Ses kaydı ve meclisin kamera görüntülerini verdim. Kamera görüntülerine montaj dediler. Bunun yanı sıra kırmızı bültenle arandığıma dair iddialar ortaya atıldı. Ben devamlı yurt dışına gidip geliyorum. Bu iddiaları ortaya atanların bir tanesini bile tanımıyorum” diye konuştu.

“Kırsal belediyelere en az yüzde 10 daha katkı verilmeli”

YDP’de yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptığını dile getiren Aslanbaba, “Yerel yönetimlerle ilgili çalışmalara başladık ve belediyeleri gezmeye başlayacağım. Özellikle benim için önemli olan kırsal kesimdeki belediyelerin sıkıntılarını dile getirmektir. Kırsal kesimdeki belediyelerin hem maddi yönden hem de insanlara istihdam sağlayamadıkları için çok büyük sıkıntıları vardır. Kaynakları bellidir ve azdır. Ben milletvekili ile çok dile getirdiğim bir konu yüzölçümüne göre de katkı verilmesiydi. Bugün bu hayata geçti. Ancak belediyelere yüzölçümüne göre katkı vereceğinizde kırsal kesim belediyelerine en az yüzde 10 puan daha fazla katkı vermeniz gerekiyor. Kırsal bölgede bir mahalleye girdiğinizde belediye 4-5 evden çöp alıyor. Yani 4-5 evden vergi alabiliyor. Ama büyük kentlerde çöp arabası bir mahalleye girdiğinde en az 300 evden çöp alıyor ve 300 haneden vergi almış oluyor. Büyük şehirlerde esnaf, işletmeler gibi yerler var. Ama köylerde bu durum böyle değildir. Haliyle kırsal belediyeler esnaftan vergi alamıyor. Ben bunun üzerine bir çalışma yapacağım. Nüfus ve yüzölçümünün yanında kırsal belediyelere en az yüzde 10 daha katkı verilmesi konusunda çalışacağım ve genel başkana sunacağım. Yerel yönetimler kalkınacak ki oradaki halk göç etmesin. Şu anda kırsal kesim arsası veriliyor ancak proje hazırlamak da bir maliyettir. Kırsal kesime katkı verilirse daha çok istihdam yapılır ve oradaki ekonomik refah artar ve kırsal bölgeler kalkınır” ifadelerini kullandı.