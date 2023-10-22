Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülkemiz turizm sektörü ile birlikte yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenen “Westfield AVM 2023” tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Pandemi sonrasında İngiltere pazarında arzu edilen turist sayılarına ulaşabilmek, bu pazarda Kuzey Kıbrıs ismini ön plana çıkarmak ve pazardaki payımızı daha da artırmak amacıyla düzenlenecek olan bu etkinlik 3 gün boyunca etkin bir şekilde devam etti.

Londra’nın en büyük AVM'lerinden olan Westfield de gerçekleşen etkinliğe Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Bakan Ataoğlu’na KKTC Londra temsilcisi Çimen Keskin eşlik etti.

Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da katılarak Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile istişarelerde bulundu.

Yılda 50 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Westfield Stratford City Alışveriş Merkezi, bünyesinde 250’den fazla dünya markasının mağazaları, 65 restoran, birçok eğlence yeri ve otelleri barındırıyor.

Her ziyaretçilerin ortalama 105 dakika zaman harcadığı Londra’nın en yoğun birinci Alışveriş Merkezi olan Westfield’de 60 metrekarelik standımız ile 3 gün boyunca etkin tanıtım faaliyeti yürütüldü.

Londra’da Kuzey Kıbrıs adına ilk kez düzenlenen en üst seviyedeki bu etkinlikle İngiltere’den gelen turist sayısındaki düşüşün yükseliş trendine çevrilebileceği hedefleniyor...

Tanıtım etkinliği çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ın doğal ve kültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtacak el sanatları ile görsel ve basılı tanıtım araçları yanısıra, yerel tatların sunulduğu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, İngiltere Pazarında Kuzey Kıbrıs destinasyonunun ön plana çıkması için farklı tanıtımlar yaptıklarını ifade ederek, İngiltere pazarının önemine değindi.

Westfield’in müşteri profili ve bu profilin alım gücü göz önünde bulundurulduğunda Kitle veya Özel İlgi Turizmine meyilli bir profil gözlemlendiğine değinen Ataoğlu, tanıtımın bire bir yapıldığını, ilerki yıllarda bu tanıtımların daha da geliştirileceğini vurguladı.

Ataoğlu, Westfield Alışveriş Merkezi’nin tüm led ekranlarında Kuzey Kıbrıs tanıtımlarının 3 gün boyunca sürdüğünü de dile getirerek, 3 günde 100 bin kişiyi ağırlayan AVM’nin etkili bir araç olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde Kuzey Kıbrıs tanıtım filminin İngiliz televizyonları ve haber sitelerinde gösteriminin yapıldığına da değinen Ataoğlu, bu adımların meyvesini bu yıl görmeyi beklediklerini söyledi.

İngiltere pazarı için yeni reklam ve tanıtım faaliyetleri de hazırladıklarını anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracaklarını ifade etti.