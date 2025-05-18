Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Tarihsel mirasımızı geleceğe taşımada en önemli köprülerden biri olan müzeler, toplumların kültürel kimliğini yansıtan ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran eşsiz mekanlardır. Müzeler, yalnızca geçmişin izlerini sergileyen yerler değil; aynı zamanda eğitim, kültür ve sanatın buluşma noktalarıdır.

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, bu kıymetli mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu hafta vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında yer alan müzelerimizin zenginliğine dikkat çekmeyi ve toplumun her kesiminde kültürel farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.

Bakanlık olarak, kültürel mirasımızın korunması, tanıtılması ve müzecilik alanında sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarih bilinciyle yetişmesini sağlamak, en önemli görevlerimizden biridir.

Müzeler haftası kapsamında 18-19 Mayıs tarihlerinde ülkemizde açık olan müze ve ören yerlerine yapılacak tüm ziyaretlerin halkımıza ücretsiz olacağını da vurgulamak isterim.

Bu anlamlı haftada, emeği geçen tüm müze çalışanlarına ve kültür mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ediyor, halkımızı müzelerimizi ziyaret etmeye ve geçmişle yeniden bağ kurmaya davet ediyorum."