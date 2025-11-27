İstanbul’da gerçekleşen görüşmede Kuzey Kıbrıs turizmi, uçak bilet fiyatları, tanıtma ve pazarlama faaliyetleri ile yeni projeler ele alındı.

Görüşmede KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, KKTC İstanbul Turizm Koordinatörü Özge Palamutçu ile KITSAB Başkanı Oğuz Akançay yer aldı.

Bakan Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları ile her zaman sıkı ilişkiler içerisinde olduklarını ve yeni projelerde Kuzey Kıbrıs turizmi için çalıştıklarını söyledi.

KKTC turizminin gelişimi ve ülkemizin uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtılması adına THY’nin büyük bir rol üstlendiğini anlatan Ataoğlu, THY’nin desteği ile zoru kolaya çevirdiklerini belirtti.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“THY ile yapılan görüşmede KKTC için uygun bilet politikasının sürdürülmesi konusunda taleplerimizi iletirken, bu taleplerimize olumlu karşılık almak bizleri memnun etmiştir.

Uygun bilet politikası, hem vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelmek isteyen misafirlerimizin ulaşımını kolaylaştıracak, turizme önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, KKTC’nin tanıtım çalışmalarını hem Türkiye’de hem Avrupa’da daha geniş kitlelere ulaştırmak adına ortak projeler üzerinde fikir birliğine vardık. Acenteler ile birlikte düzenlenecek tanıtım etkinlikleri, ülkemizin turizm potansiyelini daha görünür kılacak ve hedef pazarlara etkili bir şekilde ulaşmamızı sağlayacaktır.

Bunun yanında, uluslararası alanda geniş erişime sahip influencer ve içerik üreticilerinin THY tarafından KKTC’ye getirilerek ülkemizin doğal güzellikleri, kültürü ve misafirperverliğinin dünyaya tanıtılması konusunda da karşılıklı bir anlayış geliştirdik.

Görüşmede THY’nin KKTC için yeni hazırladığı tanıtım filmini de görme şansı bulduk. Hazırlanan filim yakın zamanda THY uçaklarında gösterilerek KKTC turizmi için çok önemli bir tanıtım desteği yaratacak.

THY ile yapmış olduğumuz bu çalışmalarla, KKTC’nin marka değerini daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.Türk Hava Yolları ile iş birliğimizi güçlendirerek ülkemiz turizmine yeni açılımlar kazandırmaya devam edeceğiz.”