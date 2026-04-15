Ataoğlu mesajında, turizmin ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel zenginliklerin uluslararası alanda daha güçlü şekilde tanıtılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Turizmin sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürlerin buluşmasına, dostlukların gelişmesine ve ülkelerin tanıtımına katkı sağlayan önemli bir köprü olduğunu belirten Ataoğlu, “Ülkemizin eşsiz doğasını, tarihi dokusunu ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, son yıllarda alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik atılan adımların önemine de değinerek; eko-turizm, kültür turizmi, spor turizmi ve gastronomi turizmi gibi alanlarda yapılan yatırımların ülke turizmine yeni bir ivme kazandırdığını kaydetti.

Turizm sektöründe emek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Ataoğlu, “Turizmin gelişmesi için büyük özveriyle çalışan sektör temsilcilerimize, çalışanlarımıza ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte ülkemizi turizmde daha ileri noktalara taşıyacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Ataoğlu mesajının sonunda, 15-22 Nisan Turizm Haftası’nı kutlayarak, bu haftanın turizm bilincinin artmasına ve sektörün daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.