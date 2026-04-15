Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda yer alan kabulde Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, eğitmen öğretmenler Ayşe Alioğlu, Havva Sesigüzel Kofalı ve Özant Terkant ile 17 öğrenciden oluşan halk dansları ekibi yanı sıra İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı da hazır bulundu.

TRT tarafından Ankara’da 18-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek şenliğe her yıl ortalama 40 ülkeden 8-14 yaşları arasındaki çocuklar katılıyor.

Çavuşoğlu: Siz bizim gururumuzsunuz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklar gibi heyecanlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Sizin gözünüzdeki ışığı gördük ve umudumuz arttı.” dedi.

Çavuşoğlu, bugünün çocuklarının yarının gençleri, öğretmenleri, siyasetçileri olduklarını belirterek, “Çocuklara ne kadar emek verirsek, geleceğimiz o kadar sağlam ve aydınlık olacak.” dedi.

Çocukların mutlu, toplumsal ve milli değerleri bilerek yetişmelerinin birinci vazifeleri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Bakanlık ve öğretmenlerin her zaman çocukların yanlarında olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara’ya gidecek çocukların katılımcılara kendi kültürlerini tanıtacaklarını da söyleyerek, “Siz bizim gururumuzsunuz. TRT'nin organizasyonuyla yapılan bu bayram kutlamalarında tüm Kıbrıs Türk halkı sizin ekranlara çıkacağınız saati bekleyecek.” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, çocukların kimlikleri ve kültürleriyle Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil edeceklerine de inanç belirtti.

Çocukların omuzlarında çok ağır bir sorumluluk olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bu sorumluluk omuzlarınıza ağır gelmesin. Çünkü biz ve öğretmenleriniz yanınızdayız. Sizlerin oralarda mutlu ve sağlıklı bir şekilde kültürümüzü tanıtmanız ve tekrar ailelerinize kavuşmanız bizim birinci prensibimizdir.” dedi.

Başarı: KKTC’yi bu yıl Alayköy İlkokulu temsil edecek

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı da bu yıl TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'nin 48’incisinin düzenlendiğini belirterek, KKTC’yi Alayköy İlkokulu’nun temsil edeceğini vurguladı.

Alayköy İlkokulu Halk Dansları ekibinin 17 öğrencisi, okul müdürleri ve öğretmenleriyle şenlik için hazır olduğunu belirten Başarı, ekibin 18 Nisan’dan 24 Nisan’a yaklaşık bir haftalık bir ziyaret gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Başarı, çocukların Ankara’da TC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve TRT Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret edeceklerini kaydederek başarılar diledi.

Ünbay: “Çocuklarımız hem kültürümüzü sergileyecek hem de dostluklarını pekiştirecek”

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay da, KKTC’yi temsil edecek olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, şenliğe çok güzel hazırlandıklarını belirti.

Etkinlik için çocuklar kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu dile getiren Ünbay, “Çocuklarımızın hem kültürümüzü sergileyebilecekleri hem de dostluklarını pekiştirebilecekleri güzel bir organizasyon geçireceğine inanıyoruz” dedi.

Ziyarete Çavuşoğlu’na çiçek takdim edildi. Konuşmalar sonrasında öğrencilerle sohbet eden Çavuşoğlu, çocuklar ve öğretmenleri ile anı fotoğrafı da çektirdi.