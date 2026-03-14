Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ataoğlu ve Ersoy, restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren yetkililerden camide yürütülen çalışmalar ve yapılan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu ve Ersoy daha sonra Ramazan Sokağı’nda kurulan stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinlikleri de inceleyen iki bakan, alanda kurulan stantlarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ramazan Sokağı’nda vatandaşlarla sohbet eden Ataoğlu ve Ersoy, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatan etkinliklerin önemine dikkat çekti.