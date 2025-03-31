Ataoğlu'nun mesajı şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne derin sevgisi ve bağlılığıyla tanınan değerli sanatçı Volkan Konak'ın, Gazimağusa'da verdiği konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi, bizleri derinden üzdü. Sanatı ve yüreğiyle adamızın kültürel zenginliğine katkıda bulunan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ı ne kadar sevdiğini her fırsatta dile getirmiş bir sanatçıydı.

Ülkemizde düzenlediği konserlerle hem halkımızın gönlünde taht kurmuş hem de ülkemizin kültür ve turizm hayatına büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle Girne Amfi Tiyatro'da binlerce kişinin katıldığı konseri, hafızalardan silinmeyecektir.

Volkan Konak'ın ani kaybı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür ve sanat camiası için büyük bir kayıptır. Onun şarkıları ve şiirleri, yüreğimizde yaşamaya devam edecek; ülkemize duyduğu sevgi ve bağlılık, bizlere her zaman ilham kaynağı olacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.