Ataoğlu mesajında, “Üç yıl önce yaşadığımız ve yüreklerimizde derin izler bırakan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu büyük acının, sadece canları değil, umutları da sınadığını belirten Ataoğlu, bu acının aynı zamanda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu da gözler önüne serdiğini kaydetti.

6 Şubat’ta kaybedilen ve geleceğin teminatı olan Şampiyon Melekleri ise ayrı bir hüzün ve sonsuz bir özlemle andığını ifade eden Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Onlar, başarılarıyla bizleri gururlandıran, hayalleriyle yarınlarımıza ışık tutan evlatlarımızdı. İsimleri kalplerimizde, anıları ise daima yaşayacaktır. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyor; bu acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.”