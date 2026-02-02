“Mübarek geceler, gönüllerin arındığı, birlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel zamanlardır” diyen Berova, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu gece idrak edeceğimiz Berat Kandili; ilahi rahmetin ve mağfiretin tecelli ettiği, gönüllerimizin arınmasına, manevi hayatımızın güçlenmesine ve birlik duygularımızın pekişmesine vesile olan müstesna bir gecedir.”

Manevi duyguların yoğunlaştığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güç kazandığı bu özel gecenin; ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Berova, Berat Kandili’ni en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.