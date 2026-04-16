

Ataoğlu Antalya’daki temasları kapsamında, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ü ziyaret ederek görüştü. Görüşmelerin ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün rehberliğinde, Kepez’deki hizmet çalışmalarını yerinde inceleyen Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC İLE TÜRKİYE GÜÇLÜ BAĞLARLA BAĞLI

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, Kepez’deki sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kocagöz ve ekibine teşekkür etti.

Kepez Belediyesi ile uzun yıllardır süregelen iş birliğinin önemine dikkat çeken Ataoğlu, kardeş belediye ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye’nin bir bütün olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlü şekilde devam ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Tarihsel ve kültürel bağlarımız, kardeşlik bağlarımızla bütünleşerek, kopmaz bir güçle bağlığımız her geçen gün daha da pekişiyor” dedi.

İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENMELİ

Başkan Kocagöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Ataoğlu ve heyetini Kepez’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak, iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunan Kocagöz, KKTC ile Türkiye’nin güçlü bağlarına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle turizm ve istihdam alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Dünya genelinde Türk dünyasının büyük bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Kocagöz, birlik ve beraberliğin önemine değindi.