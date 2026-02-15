Ataser, geçtiğimiz hafta eski eser niteliği taşıyan ve listelenen binalarla ilgili tespit çalışması yaptıklarını, yıkılan binanın da bu listeye dahil edildiğini söyledi.

Belediyenin ve kaymakamlığın yıkım izni bulunmadığını vurgulayan Ataser, “Burası koruma alanı içerisindedir. Tüm uyarılarımıza rağmen bu bina dün akşam üstü yıkıldı” dedi.

Belediye ekiplerinin cuma günü bölgeye giderek binanın listeli olduğunu ve herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini bildirdiğini ifade eden Ataser, imar birimine de konuyla ilgili çok sayıda telefon geldiğini kaydetti. Buna rağmen yıkımın gerçekleştirildiğini belirten Ataser, “Kimden izin alarak bu binayı yıktınız?” diye sordu.

Yıkımı “bölgeye yapılmış büyük bir ihanet” olarak nitelendiren Ataser, dozer operatöründen yıkım talimatını verene kadar herkes hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. “Polise gidilecek, suç duyurusu yapılacak. Bu işin hesabı mahkemede sorulacak” diyen Ataser, sürecin bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı.

Doku koruma çalışmalarına 2018 yılında başladıklarını ve bu süreçte çok sayıda müteahhitle karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Ataser, bölgenin tarihi dokusunu koruma konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı. “Kimse ‘yıktık, istediğimizi yaparız’ diyemez. Bu dosya şehircilikten çıkmayacak” ifadelerini kullandı.