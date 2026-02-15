Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ektam emekçilerinin sürdürdüğü eyleme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, direnişin 10’uncu gününde olduğu belirtilerek mücadelenin yalnızca bir iş yeri sorunu değil, “emek onurunun savunusu” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ektam Kıbrıs Ltd. yönetimine çağrıda bulunularak, çalışanların taleplerinin dikkate alınması istendi. Emekçilerin sesinin bastırılmaya çalışılmasının direnci büyüteceği savunuldu.

DEV-İŞ, pazartesi gününden itibaren KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN tarafından örgütlü oldukları alanlarda uyarı grevlerine başlanacağını duyurdu. Grevlerin dayanışma büyüdükçe artarak süreceği kaydedildi.

Açıklamada, “Görmezden geldikçe direniş büyüyecek, oyaladıkça üretim duracak, uzlaşıdan kaçtıkça sorumluluk büyüyecek” ifadelerine yer verilerek, mücadelenin süreceği vurgulandı.