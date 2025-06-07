Ataser'in paylaşımı şu şekilde:

Su Kesintileri Hakkında Bilgilendirme

Değerli Halkımız,

Bayram sürecinde yaşanan su kesintileriyle ilgili olarak siz değerli vatandaşlarımızı bilgilendirme gereği doğmuştur.

Arife Günü, Türkiye’den gelen suyun özellikle Alsancak bölgemizde yaklaşık 7 saat boyunca depolarımıza iletilememesi, su sıkıntısının başlangıç noktası olmuştur. Aynı zamanda farklı bölgelerde meydana gelen ana hat patlakları nedeniyle depolarımıza su verilememiş, mevcut hatlarımız da boşalmıştır.

Buna ek olarak, Lapta hattımızın Alsancak’taki ana hatla birleştirildiği noktada yaşanan teknik aksaklık, suyun etkin şekilde dağıtımını daha da geciktirmiştir. Ne yazık ki, tüm bu sorunların Arife ve Bayram günlerine denk gelmesi, halkımızın yaşadığı mağduriyeti artırmıştır.

Alsancak bölgemizin yaklaşık %60’ı DSİ’ye bağlı su modeliyle beslenmektedir. Şu anda toplam 164 bağlantı noktası üzerinden bu sistemle su sağlanmaktadır. Ancak, DSİ hattında yaşanabilecek en küçük bir aksaklık dahi bölgemizi doğrudan etkilemekte; çünkü alternatif su kaynaklarımız henüz yeterli değildir.

Geçtiğimiz yıl açılan ilk su kuyusu denemesi maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Ancak bu konuda kararlılığımız devam etmektedir. Alternatif su kaynakları oluşturmak amacıyla ikinci kuyunun açılması yönündeki çalışmalar başlatılmıştır.

En büyük hedefimiz, bölgemizi destekleyecek alternatif kuyular açarak yeni su kaynaklarına ulaşmak, böylece depolarımızı düzenli şekilde besleyip vatandaşlarımızın kesintisiz su almasını sağlamaktır.

Yaptığımız tespitlere göre, Bayram süresince özellikle havuzlu ve bahçeli konutlarda suyun yoğun ve bilinçsizce kullanılması, tüm uyarılara rağmen devam etmiş ve bu durum depolarımızın dolmasını engellemiştir. Mevcut suyun daha hızlı tükenmesine ve dolum süresinin uzamasına neden olmuştur. Sonuç olarak, suyun dağıtımı gecikmiş ve bazı bölgelerde kesintiler yaşanmıştır.

Bayramdan sonra, bu bölgelerde tespit edilen aşırı su kullanımıyla ilgili gerekli yasal önlemler alınacaktır.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda; altyapımızı güçlendirme ve alternatif su kaynakları oluşturma yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede kendi yerel su kaynaklarımıza ulaşarak, dışa bağımlılığı azaltmayı ve bölgemizi sürdürülebilir bir su yapısına kavuşturmayı hedeflemekteyiz.

Anlayışınız için teşekkür eder, tüm çalışmalarımızı şeffaflıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

LAÇ BELEDİYE BAŞKANI

Fırat Ataser