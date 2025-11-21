Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor.

Komitede, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından, Atatürk Öğretmen Akademisi bütçesini ele alındı. Komitede, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

-Barçın

Komite’de bütçeye ilişkin söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, personel gider ve kira gelir bütçelerine ilişkin sorular yöneltti. Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı sorulara yanıt verdi; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden alınması gereken kira gelirinin bir süredir alınmadığını kaydetti.

Yaşadıkları bazı sıkıntıları dile getiren Konedralı, gelecek yıl içerisinde personel ihtiyaçları olduğunu ancak bütçenin yeterli olmadığını belirtti. Personelin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının da kendileri tarafından yapıldığını ancak bunun bütçede yer almadığını söyleyen Konedralı, bunları başka gelirlerle karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Konderalı, bu konuda adım atılmasını talep etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bu konunun Maliye ile görüşüldüğünü ancak bir sonuca varılmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı kalemlerinden Akademi’ye aktarma yapılabileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, okulun artık hedefleri olduğunu ve yükselme çabasına girdiğini söyleyerek, bu kapsamda yasasının da düzenlendiğini hatırlattı. “Büyük bir dönüşüm gayreti var. Bu gayreti desteklemek lazım.” diyen Çavuşoğlu, Maliye’ye ek yük bindirmeden başka kalemlerden aktarılarak Akademi’nin bütçe sorunun çözülmesini talep etti.

Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba da, yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi vererek, istihdam sürecine yönelik kendisine net talep gelmediğini, o nedenle öncesinde Başbakanlık ve İnsan Kaynakları’ndan yetki alınması hakkında düzenleme yapılmadığını söyledi.

Ardından milletvekilleri bütçeyi oy çokluğuyla kabul etti. Görüşmeler, Lefke Avrupa Üniversitesi bütçesinin ele alınmasıyla devam ediyor.