Çavuş, Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, denizlerin korunması, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakılmasının temel öncelikler arasında olduğunu, Dünya Balıkçılık Günü’nün bu sorumluluğu hatırlatmak, balıkçılık sektörünün toplum için taşıdığı stratejik önemi vurgulamak açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Çavuş, bu düşünceyle, balık stoklarının korunması, ekosistemin desteklenmesi ve güçlü bir balıkçı kesiminin oluşturulması amacıyla yürütülen teşvik ve destek programlarının devam edeceğini kaydetti.

Balıkçılığın gıda güvencesi, istihdam, ekonomik gelişim ve kültürel yapı açısından önemli rolü bulunduğunu kaydeden Çavuş, “Bu bilinçle, deniz kaynaklarımızın dengeli ve sorumlu kullanımını esas alan sürdürülebilir balıkçılık politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz” dedi.

Çavuş ifadeleri de kullandı:

“Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, su ürünleri yönetimi, balık stoklarının korunması, deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi alanlarında yürüttüğü çalışmalarla sektörümüzün güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Birimimizin bilimsel temelli çalışmaları, sürdürülebilir balıkçılık hedeflerimizin en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır”

Sürdürülebilir balıkçılık sektörü için çalışmaların devam ettirileceğini kaydeden Çavuş, “Bu vesileyle, denizlerimizin bereketini toplumumuzun sofrasına taşıyan tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyor; emeklerinin ve fedakârlıklarının ülkemiz için taşıdığı değeri bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.