'Abdulaziz Ramih' adıyla hem Atatürk'e hem de Türkiye pasaportuna hakaret eden Kuveytli yazarın paylaşımları infial yaratmış, Türkiye'den art arda sert tepkiler gelmişti. Skandal olay sonrası Türkiye şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"ÇOK SAYIDA ALENEN HAKARETTE BULUNAN PAYLAŞIM"

Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ŞAHSI DA DESTEKLEMİŞ!

Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."