Hollanda’da geçen yıl düzenlenen bir müze soygununda çalınan ve akıbeti uzun süre bilinmeyen 2 bin 500 yıllık altın miğfer bulundu. Hollandalı yetkililer, Romanya’ya ait en değerli kültürel hazinelerden biri olarak görülen Cotofenesti miğferinin ele geçirildiğini duyurdu.

Doğu Hollanda’daki Assen kentinde düzenlenen basın toplantısında, ağır silahlı polislerin koruması altında sergilenen miğferin, Dacia uygarlığına ait olduğu ve Romanya için büyük tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı.

Hırsızlar patlayıcı ve balyozla girerek müzeyi soymuştu

Miğfer, Ocak 2025’te Drents Müzesi’nde düzenlenen bir serginin son günlerinde çalınmıştı. Hırsızların müzeye el yapımı patlayıcı ve balyozla girerek miğferle birlikte altın bilezikleri de aldığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından eserin dikkat çekici görünümü nedeniyle satılamayacağı ve eritilmiş olabileceği yönünde ciddi endişeler dile getirilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheliyle yapılan anlaşma sonucu, çalınan üç bilezikten ikisinin de geri alındığı açıklandı. Kalan bir bileziğin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, miğferde hafif hasar oluştuğunu ancak kalıcı bir zarar beklenmediğini ifade etti. Altın bileziklerin ise iyi durumda olduğu bildirildi.

Soygun, Hollanda ile Romanya arasında diplomatik gerilime yol açmıştı. Romanya Adalet Bakanı, olayı “devlete karşı işlenmiş bir suç” olarak nitelendirmiş ve eserlerin geri getirilmesini öncelik ilan etmişti.

Eserlerin ele geçirilmesiyle birlikte, Avrupa’da büyük yankı uyandıran müze soygununun en kritik parçası yeniden gün yüzüne çıkarılmış oldu.