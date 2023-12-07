Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra komşu Yunanistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Atina’da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. İki lider görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenleyerek yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli konularda farklı yaklaşımlar olduğunu bildiklerini ancak işbirliğini büyüterek bölgedeki barışı ileri düzeye götürme amacında olduklarını söyledi. Sakelaropulu, “Yunanistan ile Türkiye’nin, her zamankinden fazla mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde görüştü

“BARDAĞIN DOLU TARAFIYLA KONUŞMAK ÇOK DAHA HAYIRLI OLACAK”

Sakelaropulu’nun ardından sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan aldı. Erdoğan, 5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inandığını söyledi.

“Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda hangi alanlarda, ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.” diye konuştu.

MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞME BAŞLADI

Erdoğan bu görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le bir araya geldi.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Atina’ya 6 yıl sonra kritik ziyaret | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüşüyor - 3Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti

KAPIDA VİZE GÜNDEME GELECEK

Bu görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda Türk tarafını 8, Yunan tarafını 11 bakan temsil edecek.

Görüşmeler sırasında eğitim, kültür ve turizm alanında karşılıklı anlaşmaların imzalanacak.

Bu ziyaretle birlikte, Türk turistlere Yunan adalarında kapıda vize uygulamasının hayata geçmesiyle ilgili bir açıklama yapılması da bekleniyor.