Atlas Rüstemoğlu’nun hayatını yitirmesinin üzerinden neredeyse 6 yıl geçti. Atlas’ın ölümünde ihmal iddiasıyla ailesinin adalet arayışı sürerken, konu ise hala yargıda.

2019 tarihinde, yüksek ateş, ishal, kusma ve mide ağrısı şikayetleriyle Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvuran Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi, Atlas’a salınan iğne sonrası evlerine gönderilmişti.

Evde durumu kötüleşen Atlas, gece yarısı ailesi tarafından Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı ve ardından Lefkoşa’ya sevk edilmişti.

Bu kez sabaha karşı taburcu edilen Atlas, evinde tekrar fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünde ihmal olduğunu iddia eden aile, konuyu yargıya taşımıştı.

Atlas’ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu, olayda hekim kusuru olduğunu ortaya koydu. Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, Pratisyen Hekim Asya Sucuoğlu’nun tedavide ihmalkar davrandığı tespit edildi ve hakkında ceza davası açılmasına karar verildi. Yargı süreci ise devam ediyor.