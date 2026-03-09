Atun, değişiklikler kapsamında UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün yerine Alişan Şan ile Sadık Gardiyanoğlu’nun komitelerde görevlendirildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemenin, ilgili milletvekillerinin yoğun görev takvimleri ve yurt dışı programları dikkate alınarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hasan Küçük’ün hâlihazırda Divan Kâtipliği görevinin yanı sıra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Komitesi’nde görev yaptığını hatırlatan Atun, Hasan Taçoy’un ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyeliğini sürdürdüğünü belirtti. Taçoy’un bu hafta gerçekleştirilecek toplantıya katılamayacağını ve yurt dışı programlarının yoğunluğu nedeniyle komite görevlerinde değişikliğe gidildiğini söyledi.

Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Atun, şu ifadeleri kullandı:

“Ana muhalefetin ‘talimat alanların yerine almayanları koyun’ şeklindeki söylemini aynen iade ediyorum. Hiçbir milletvekili talimat almaz. Meclis’te görev yapan her milletvekili kendi iradesiyle hareket eder.”

Atun ayrıca, ana muhalefetin konuyu farklı bir zemine çekme çabalarının kabul edilemeyeceğini belirterek, UBP olarak yapılan düzenlemeleri parti grubu olarak onayladıklarını ifade etti.

Yapılan görevlendirmelerle komitelerin daha etkin çalışmasının hedeflendiğini dile getiren Atun, bu adımın aynı zamanda UBP’nin Meclis içindeki koordinasyonunu güçlendireceğini ve yasama çalışmalarının verimliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.