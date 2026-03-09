Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Anavatan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk etapta 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdığını ve gerekmesi halinde Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için ek önlemler alınacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gülbahar açıklamasında şunları kaydetti:

“Milli Mücadele Vakfı olarak, Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ışığında Kıbrıs Türkü’nün ve Türk milletinin güvenliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırmasını doğru bir karar olarak görüyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz.

Anavatanımızın ayrıca gerekmesi halinde ek önlemler de alınacağını açıklaması bizler için güven verici, yaşamsal öneme sahip stratejik bir tutumdur.

Kıbrıs Türkü’nün ve Türk milletinin güvenliği ne ABD’ye, ne İngiltere’ye ne de Avrupa Birliği’ne bırakılamaz.

Bırakılırsa başımıza gelebilecekler bellidir.

Tarihsel süreç göstermiştir ki Türk uçaklarının bizlerin üzerine kanat germesi bizler için güvenlik ve özgürlük demektir.

Kıbrıs Türkü, 21 Aralık 1963’te başlayan Rum saldırılarının Türk uçaklarının Lefkoşa üzerinde uçmasıyla durduğunu unutmamıştır.

Eğer 8 Mart 1964’te Grivas komutasındaki Rum-Yunan güçlerinin, vatan savunması için Erenköy’e çıkan yüzlerce Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisini katletmesi önlenebilmişse, bu Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği hava harekâtı sayesindedir.

15 Temmuz 1974’teki Rum-Yunan darbesi sonucu kurulan Helen Devleti amacına ulaşamamış ve Kıbrıs Türkü, Girit Adası’nda yaşananlara benzer bir soykırımdan kurtulmuşsa, bu 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nda görevlerini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk uçakları sayesindedir.

Bütün bunları bilmezden gelip Türk uçaklarının KKTC’ye konuşlandırılmasını eleştirmeye kalkışanlar gaflet içindedir.

Bu gibiler Kıbrıs Türkü’nün gerçek hissiyatını anlamaktan uzaktır.

Milli Mücadele Vakfı olarak barıştan ve anlaşmadan yanayız. Ancak Rum-Yunan ikilisinin dostları İsrail ile hangi hayallerin peşinde koştuklarının da farkındayız.

Bunun farkında olmayanlar veya farkında değilmiş gibi davrananlar ya bu dünyada yaşamıyor ya da kötü niyetlidir.

Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalcilikle suçlama hadsizliğini yapacağına, halkının başına açmakta olduğu yeni belaları görmelidir.

Kıbrıs’ta bir işgalci varsa o da kendileridir.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na uymayan, 1963’te silah zoruyla devleti yıkan, 1974 darbesiyle Helen Devleti’ni ilan eden ve bugün Güney Kıbrıs’ta bu yapıyı devam ettiren; gerçekler ışığında bir anlaşmaya yanaşmayan ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddeden taraf kendileridir.”