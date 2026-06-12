-ÖZEL HABER-

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre’nin, parti grubunun yerel seçimler ile merkezi seçimlerin 6 Aralık’ta yapılmasına karar verdiği yönündeki açıklamalarına UBP Grup Başkanı Sunat Atun’dan açıklama geldi.

Gündem Kıbrıs’a konuşan Atun, konunun grup toplantısında değerlendirildiğini ancak henüz resmi bir karar alınmadığını söyledi.

Atun, seçim tarihine ilişkin kararın açıklanması yetkisinin Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve UBP Grup Başkanı olarak kendisinde bulunduğunu belirterek, şu aşamada kamuoyuna duyurulmuş resmi bir karar olmadığını ifade etti.

Zorlu Töre ne demişti?

“Ana muhalefet erken seçim diyor ama son 6 ay kaldı, adı artık erken seçim olmaz, öne alınmış bir seçim olur ve zamanında yapılmış olur. Tarih de bellidir artık. Başkanımız, Başbakanımız Yüksek Seçim Kurulu’yla da değerlendirme yaptı. İki seçimin bir arada olması yönünde de konuşmalar oldu, farklı görüşler de var. Meclis neye karar verirse, YSK da buna uyar. Bu tarihin 6 Aralık olarak tespit edildiğini bize sayın Başbakan söylemiştir. Hükümet ortaklarımızla da istişare edilecek. Bu daha öne yada birkaç hafta sonraya alınabilir mi, evet alınabilir ama UBP Grubunda 6 Aralık olarak belirlendi."