CANLI AKTARIM

2018 yılında yürürlüğe giren mevcut yasanın uygulanmasında ciddi sorunlar yaşandığını savunan Atun, düzenlemenin hak ve hukuk açısından sıkıntılı yönleri bulunduğunu söyledi. Görevden alınan üst düzey yöneticilerin tamamının eski görevlerine dönemediğini belirten Atun, bunun kamu yönetimindeki hiyerarşik yapıyı bozduğunu ifade etti.

Atun, “En üstten en alta kadar hiyerarşik yapı bozuluyor. İnsanlar yükselme sınavlarını kaçırıyor, münhallere giremiyor” dedi.

Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Atun, düzenlemenin müşavirlik sistemini geri getirmediğini savundu. Atun, “Müşavirlik geri gelmiyor. Biz bakanlığı görev vermek zorunda kılıyoruz. Evde oturacak, maaş alacak diye bir şey yok. Bunu olduğu gibi konuşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Üst kademe yöneticilik görevlerine atama yapılmasının mevcut sistem içerisinde zorlaştığını kaydeden Atun, hükümet kurma iddiasında olan partilerin de aynı sorunlarla karşılaşacağını söyledi. “Bu kadar insan da bunun infiali içindeyken siz kimi bulup üst kademelere atayacaksınız?” diye soran Atun, yeni bir hükümet kurulması halinde dahi atama süreçlerinin zaman alacağını ve bu süreçte münhal sürelerinin kaçırılacağını dile getirdi.

Sistemde “işletilemez, varoluşsal bir bozukluk” bulunduğunu savunan Atun, Meclis’in görev süresinin son dört haftasına girildiğini belirterek, “Geçirelim, bu çarpıklığı kaldıralım. Gaye budur” dedi.

Arıklı: İvediliğe destek vereceğiz, yasaya bu haliyle karşıyız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da ivediliğe onay vereceklerini kaydetti, içeriğine bu şekli ile karşı olduklarını vurguladı. Arıklı, komitede gerekli değişiklik yapılmadığı takdirde yasaya ret oyu vereceklerini kaydetti.

Arıklı’nın konuşmasının ardından ivedilik oy çokluğu ile kabul edildi.