Genel Kurul’da ilk olarak İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “üst kademe yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanması hakkında değişiklik yasa önerisinin” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Tezkerenin okunmasının ardından CTP grubu yasa önerisine ilişkin açıklama talep etti. Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Şahali, söz konusu yasa önerisinin müşavirlik sistemini yeniden hayata geçirmeyi amaçladığını savunarak, “Bu yasa ile üst kademe yöneticileri iki yıl da görev yapsa, altı yıl da görev yapsa maaş almaya devam edecek. Bu açık şekilde müşavirliği geri getirmektir” dedi.

Başbakanın çok sayıda üst kademe atamasına imza attığını ileri süren Şahali, hükümetin devlet yönetiminde anayasal kuralları göz ardı ettiğini iddia etti. Şahali, “Göreve getirdiğiniz bürokratların siz gittikten sonra da maaş ve özlük haklarını korumak için önlem alıyorsunuz. Gemi batarken siz yanınızda ne ganimet götürürüz diye bakıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Müşavirlik sisteminin 2018 yılında yapılan düzenlemeyle değiştirildiğini anımsatan Şahali, o dönemde üst düzey yöneticilerin yeniden diğer kamu görevlileri statüsüne geçirildiğini söyledi. Yeni düzenleme ile bürokratlara görev sonrasında da maaş ödenmesinin hedeflendiğini savunan Şahali, hükümetin bunu “kurumsal hafıza” gerekçesiyle savunduğunu belirtti.

Şahali, düzenlemenin kamu maliyesine ek yük getireceğini öne sürerek, “Maaş çekini eve gönderiyorsunuz ama adına kurumsal hafıza diyorsunuz” dedi.”

“Giderken her yeri batırmak zorunda değilsiniz” diyen Şahali, bu kararın Maliye’de bir delik daha açacağını kaydetti, “bu yeni borç demektir” ifadelerini kullandı. Şahali, CTP’nin görüşünün olumsuz olduğunu vurguladı.