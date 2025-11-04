CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Sunat Atun Meclis’in toplanamaması üzerine basın toplantısı düzenledi.

Atun, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “CTP dün Meclis’i kaosa sürüklemeye çalıştı. Nisap sağlanamadı bahanesiyle hükümeti zayıf göstermek istediler. Ancak bu durum tamamen planlı bir kurnazlıktır.” ifadelerini kullandı.

UBP Grup Başkan Vekili Atun, denetim günlerinde Meclis’in işleyişine dair yerleşik bir teamül bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Denetim günleri, muhalefet milletvekillerinin hükümeti denetleme günüdür. Bu nedenle, bugüne kadar 50 yıldır süregelen bir teamül gereği, Salı günkü toplantılarda muhalefet de nisap oluşmasına katkı sağlar. Ancak dün, CTP bu geleneği bir kenara iterek aniden ‘UBP Salı günü de nisabı sağlasın’ kararı aldı.”

Atun’dan CTP’ye: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

Atun, UBP’li dört milletvekilinin yurt dışında resmi temaslarda bulunduğunu belirterek, CTP’nin bu bilgiyi bilmesine rağmen Meclis oturumuna katılmadığını ve “UBP Meclis’i açamıyor” algısı yaratmaya çalıştığını vurguladı. “Bu tamamen kasıtlı bir hamledir. UBP içinde karışıklık varmış gibi bir görüntü oluşturmak istediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, çünkü gerçek böyle değil.” dedi.

“Bu hareket meclis teamüllerine uymadı…”

CTP ile uzun süredir yasama süreçlerinde istişare içinde olduklarını hatırlatan Atun, “Komitelerde, yasa çalışmalarında birlikte çalışıyoruz. Ancak dünkü hareket bu işbirliğine, meclis teamüllerine ve siyasi nezakete uymamıştır.” ifadelerini kullandı.

“Tufan bey sonrası CTP başsız kaldı ve savuruluyor”

CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından aldığı moralle fevri hareket ettiğini öne süren Atun, “Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile beraber bu fevri hareket başladı. Erhürman’ın aldığı oya belli ki grupta kendileri de farklı manalar yüklemişler. Elbette mutlu olacaklar seçim sonuçlarına ama yüzde 63 gibi bir oya bu manaları vermek onların bu şekilde baskın basanındır yapmaya çalışırken yakalanmalarına sebebiyet verir. Bu ülkenin ilerlemeye meclisin çalışmaya ihtiyacı var. Hep birlikte onlarla sahiplenerek ilerlettiğimiz teamüller üzerinden çalışmaya ihtiyacı var. Meclisi ‘nisabı yok’ gibi göstermeye çalıştılar ama bu kurnaz hareketlerle ülke siyasetine katacakları bir şey olmadığını gösterdiler. Tufan bey sonrası CTP başsız kaldı ve savuruluyor. Bu hareket de bunun en net göstergesi. CTP’nin açıklamasının doğruluğu söz konusu değildir, girişimlerini kendilerine yakıştıramadım.

Atun sözlerini “UBP Meclis’te, UBP burada bir bütündür böyle de hareket edecektir” diyerek tamamladı.