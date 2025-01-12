Polisin açıklaması şöyle:

11.01.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Kilitkaya Köyü’nün yaklaşık 500 metre kuzeybatı kısmında, Av Korucular tarafından B.K.(E-23)’nin kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, B.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K.(E-24)’nin, ava kapalı bir günde adlarına kayıtlı olan iki adet av tüfeği ile birlikte toplam 94 adet canlı av tüfeği fişeğini, kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.