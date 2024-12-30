Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.12.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Mehmetçik-Yedikonuk köyleri arasında, ava açık bölge içerisinde avlanmakta olan Acar TEZER (E-44), bölgede avlanan kimliği meçhul avcı/lar tarafından açılan ateş sonucu, saçmaların yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine isabet etmesi nedeniyle yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.