Reynar'a 'sen değil miydin kurulu sistem budur diyen, kurulu sistem şöyle, kurulmuş kokuşmuş sistem böyle yazan? Acı acı eleştiren ve lehinde doğan rüzgarı mesleki anlamda arkasına alan? diye soran Sayın,Reynar'ın bu rüzgarı siyaseten de arkana alarak sistemin tam ortasına oturmaya çalıştığını kaydetti.



"Bu tutarsızlığı havarilerin ve müritlerin belki görmedi ama eski yakınların ve seni iyi tanıyanlar gördü. Böyle yapmamalıydın. Kanımca, kararı henüz okumasam da edindiğim izlenime göre, YSK Anayasaya uygun bir karar vermiştir. Sen Yüksek Mahkemenin hukuka uymasını, kriterlere göre hareket etmesini istiyordun, değil mi?

İşte, hukuku uyguladılar" diyen Sayın, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa keseceğim, Halen şansın var çünkü ben iyi biliyorum, sen kıymetli bir insansın. Ancak siyasetten uzak durmalısın. Şahsi gayretlerin topluma başka yönler verebilir ancak içinde bulunduğun siyasi parti liderliği ile bu iş olmaz. Siyasi kimlik taşımak seni iyi bir yerden kötü bir yere götürür. Siyasete devam etme niyetinde isen de, yeni bir oluşuma başlamalısın. Tabi ki eleştirilere de katlanmalı, gerektiğinde çevrende söylenenlere de kulak kabartmalısın.

Siyasete devam etme diyorum, çünkü millet vekili seçilirsen, karşı çıktığın "külliye" bittiğinde gidip törenle oturacaksın. Ankaradan bir müdahale geldiğinde sessiz kalacaksın. O yüzden sen etrafındaki havarilerini bırak, gerçek öğrencilerini yetiştir, hukukçu adaylarına ve geleceğin aydınlarına yön ver.

Unutma ki, özlü bir sözdür. Dost acı söyler."