Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde İsias Otel’de hayatını kaybeden Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı.

“6 Şubat’ta depremle uyandım. Sosyal medya ve televizyondan Adıyaman’daki depremi öğrendim.” ifadelerini kullanan Bulut, kızıyla İsias Otel’e geldiklerini ve sadece 2 kişiyi kurtarabildiklerini söyledi.

“Burada kullanılan malzemeyle evin önüne yol bile yapmayız. Çalışmalara başladıklarında yardım yoktu, kimse yoktu.” diyen Bulut, her tuttukları taşın avuçlarında ufalandığını söyledi.

-Otelin sahibi Bozkurt otelden kasanın çıkarılmasını bekledi….”

Otelin sahibi Ahmet Bozkurt’un deprem sonrası orda olduğunu söyleyen Bulut, “Bozkurt neden oradaydı, sadece otelde olan kasanın çıkarılmasını bekledi.” dedi.

“Eğer otel kusurlu raporuna rağmen açılıp kullanılıyorsa bu bir cinayettir.” ifadelerini kullanan Bulut, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.