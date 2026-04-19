Tepkiler üzerine Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı Aykut’un, cezasının geri kalanının çekeceği konusunda İsrail’den güvence aldıktan sonra gönderildiğini açıkladı.

Fileleftheros “Aykut Hakkında İsrail’den Güvenceler” başlıklı haberinde Aykut’un İsrail’e gönderilmesine gelen tepkileri sorduğu Rum Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nikoleta Tirimu’nun açıklamasına yer verdi.

Habere göre “İsrail cezanın süresini ve hükümlünün suçlarının ciddiyetini tanıdı.” diyen Tirimu Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın İsrail Adalet Bakanlığı’ndan, Aykut’un cezasının geriye kalanını İsrail’de çekeceğine dair güvence aldığını” söyledi.

Gazete Aykut’un İsrail’e gönderileceğinin öğrenildiği andan itibaren Rum tarafında, erken salıverilebileceği bunun da “milli davaya” olumsuz etkiler yapacağı yönünde siyasi tartışmalar başladığını yazdı.

Habere göre Ekologlar Hareketi Başkanı Stavros Papaduris ve DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu “gasp” suçlamasını kabul etmiş bir mahkumun erken salıverilmesinin KKTC’deki eski Rum mallarının sözde “gasp edilmesini caydıracak güçlü bir mesaj vermeyeceği” gerekçesiyle yazılı itirazda bulundu.

Ekologlar Hareketi dün yayımladığı açıklamada Aykut’un İsrail’e gönderilmesinden kaygı duyduğunu belirtti. Hareket, Rum Adalet Bakanlığı’nın bu kararının Aykut’un birkaç ay içerisinde erken tahliye edilmesi yolunu açarak Rum Yönetiminin Mahkeme kararı ile vermek istediği mesajı iptal edeceği" görüşünü ortaya koydu.