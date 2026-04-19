Polis, 19.04.2026 tarihinde saat 04:15 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta A.K ile İ.K'nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga ettiklerini, karşılıklı olarak bir birlerinin vücudunun çeşitli yerlerinde vurarak, darp ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında İ.K’nin A.K'nin sağ elinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, A.K'ninise ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ahşap saplı bıçak ile Karaboğa’nın sol bacak baldırına 2 kez sokup çıkarmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, İ.K'nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde acil serviste tedavisinin ardından, vahim zarar, darp, kavga, rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, A.K'nin yaralama, kavga, rahatsızlık, darp suçlarından tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, olduğunu kaydeden Polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, Karaboğan’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.