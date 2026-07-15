Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Lefkeliler Hanı'nın tarihi atmosferinde bir kez daha müzikseverleri buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, birbirinden sevilen eserler yaz akşamına renk kattı.

Gecenin solisti Aysu Mişon, güncel pop ve rock şarkılarının yanı sıra hafızalarda yer eden unutulmaz eserleri de seslendirerek dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konuk sanatçı Eril Cambaz ise kendi repertuvarından seçtiği şarkılarla sahne alırken, Aysu Mişon ile birlikte seslendirdiği düetler de dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konseri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever izledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Aysu Mişon ve Eril Cambaz'a teşekkür ederek sanata ve yerli sanatçılara verdikleri önemin süreceğini vurguladı. LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa'nın dönüşümünün yalnızca fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de güçlendiğini belirterek, kentin kimliğini zenginleştiren sanatçıların bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

LTB’nin yaz akşamlarına canlılık katan LTB Akustik Sahne konserleri 21 Temmuz Salı akşamı İplik Pazarı’nda gerçekleştirilecek.