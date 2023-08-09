Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, “Küçük küçük gruplar halinde hiç gecikmeden çıkın Azerbaycan’a gelin, iş yapalım yatırım yapalım, ürünlerinizi pazarlayalım. Her türlü yardıma hazırız” dedi.

Cemal Yangın, formalite ziyaretlerin yerine somut adımların atılacağı etkinliklerin önemine işaret ederek, “Nezaket ziyaretlerinin dışına çıkmalı, icraata yönelmeliyiz. İş birliği veya iş yapmak için Küçük küçük de olsa durmayın çıkıp Azerbaycan’a gelin. Yatırım olanaklarımız oldukça elverişli, ürünlerinizi pazarlayabileceğiniz şirketlerimiz var. Bunu sık sık yapmak gerekiyor” diye konuştu.

Harekete geçmeden icraatın olamayacağına değinen Cemal Yangın, “Birkaç iş operasyonunu karşılıklı olarak hayata geçirelim. Gücümüzü ticarete yönlendirelim. Sorun varsa tespit edip çözelim” dedi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, odanın hedefinde ihracat olduğuna vurgu yaparak, “Biz her şeye rağmen ihracat hedefiyle yola çıktık. 2010 yılından sonra Kıbrıs Türk sanayisi ivme kazandı. İhraç ürünlerini ve sektörlerini geliştirdi” dedi.

Başkan Ali Kamacıoğlu, önümüzdeki eylül ayında Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirebileceklerini söyleyerek, “Bizler ihracata çok istekliyiz. Sizlerde de bu isteği görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Görüşmede ayrıca, Karabağ bölgesinde yatırım olanaklarının ve avantajlarının bulunduğuna işaret edildi.

Konuk Başkan Yangın Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu’na kitap takdim ederken, konuk heyete yerli ürünlerden oluşan hediyeler verildi.