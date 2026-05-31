Gülbahar, Rum tarafının bugüne kadar herhangi bir olumlu değişim göstermediğini öne sürerek, “Rum değişti mi? Niçin sabredelim?” diye sordu.

Yazılı açıklamasında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişi öncesinde yapılan açıklamaları değerlendiren Gülbahar, kamuoyundan beklentilerin düşük tutulmasının istendiğini ancak bunun gerekçelerinin açık şekilde paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın seçim döneminde ortaya koyduğu dört maddelik yaklaşımı hatırlatan Gülbahar, göreve geldikten sonraki ilk 100 gün için işaret edilen açılımların ne olduğunu ve geçen yaklaşık sekiz aylık süreçte Rum tarafının hangi konuda pozisyon değiştirdiğini sordu.

Türkiye’nin iki devletli çözüm politikasını sürdürdüğünü belirten Gülbahar, Türkiye ile yapılan istişarelerde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hedeflerinin korunup korunmadığının da kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu.

Kıbrıs Türk halkının geleceğini ilgilendiren konularda şeffaflık istediğini kaydeden Gülbahar, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini desteklediklerini ancak sürecin hangi siyasi zeminde yürütüldüğünün net biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erhürman’ı kamuoyuna açık, net ve tatmin edici açıklamalar yapmaya davet eden Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır sabır gösterdiğini ancak Rum tarafının uzlaşma yönünde bir adım atmadığını ileri sürdü.