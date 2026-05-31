Zanlı, KKTC’ye dönüşünde “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlı P.A.’nın 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.35 sıralarında K.A.H.H. adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportuyla Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada TC polisi tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının aynı sahte pasaportla 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş, 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının belirlendiğini kaydeden polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca sahte pasaportun nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını belirterek soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.