Bunlar da ilginizi çekebilir

Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

N.G.’nin şikayetinin devam ettiğini söyleyen Yıldız, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yıldız, zanlının 13 Eylül 2023 tarihinde şikayet üzerine tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünden 17 Temmuz 2023 tarihinde beri KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının ayrıca N.G.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına da kasten tekme atmak suretiyle hasara uğrattığını belirtti.

19 yaşındaki alkollü kaza yaptı... Bir gecede aynı yerde 2 kaza

19 yaşındaki alkollü kaza yaptı... Bir gecede aynı yerde 2 kaza

Polis memuru, zanlının 12 Eylül 2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, aralarında trafik konusunda yaşanan tartışma sonucu N.G’.nin (E-51)’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle, ciddi şekilde darp edip, sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Engin Yıldız, zanlının “vahim zarar, ciddi darp ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.