Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ev sahipliğinde, belediye başkanıDr. Fatma Çimen Tuğlu’nun liderliğinde Bafra Turizm Bölgesi’nin geleceğine yönelik kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya bölgedeki otel temsilcileri, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve BatuYab temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda, Bafra Turizm Bölgesi’nin çevresel, altyapısal ve sosyal gelişimine yönelik konular masaya yatırılarak çözüm odaklı projeler ele alındı.

Başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun güçlü liderliği ve vizyoner yaklaşımlarıyla bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlara dair net bir yol haritası çizildi.

Ele Alınan Konular:

• Atık Su Arıtma Tesisi: Bölgedeki mevcut atık su arıtma tesisinin durumu detaylı olarak değerlendirildi. Sahil ve deniz kirliliğini önlemek adına tesisin kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi için adımlar atılmasına karar verildi.

• Çevresel ve Altyapısal Sorunlar: Bölgedeki genel sorunlar detaylı olarak tartışılarak hızlı çözüm önerileri sunuldu.

• Bafra Restoranı ve Halk Alanları: Halkın keyifle vakit geçirebileceği ve yerli üreticilerin ürünlerini sunabileceği alanların oluşturulması için projeler planlandı. Bu projelerin, bölgedeki sosyal yaşamı ve turizmi desteklemesi hedefleniyor.

• Yürüyüş ve Bisiklet Yolları: Bafra Köyü’ne doğru uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projelerinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldı.

• Aydınlatma Sorunu: Bölgeyi uzun süredir etkileyen aydınlatma sorunlarının çözümü için belediyemizin yürüttüğü çalışmalar hız kazandı.

Başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu: “Bafra Turizm Bölgesi’nde Yeni Dönem Başlıyor!”

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, 2025 yılı içinde Bafra Turizm Bölgesi’ne ciddi yatırımlar yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Tuğlu, çevresel sorunlara öncelik verdiklerini belirterek, aydınlatma sistemleri gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. Bölge halkı ve turizm işletmeleriyle iş birliği içinde bölgenin değerini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ortak Hedef: Daha Güzel Bir Bafra

Bu toplantıyla Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, sadece bölgesel sorunları ele almakla kalmadı, aynı zamanda turizm ve çevreyi koruma alanında güçlü bir irade ortaya koydu. Başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun liderliğinde hayata geçecek projeler, Bafra’yı sadece yerel değil, uluslararası bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor.



